Virgin Tonic : En moyenne, 4 défauts vous énervent chez votre conjoint !

Si on vous donnait le Top 3 des pires défauts de collègues de travail, on évoque aujourd'hui ces défauts chez votre moitié ! Dans certaine relation, vous aimez parfois autant que vous détestez et certains défauts vous agace vraiment. D'ailleurs, sachez qu'en moyenne, pas moins de 4 défauts vous énervent chez votre conjoint(e) !

Qu'il s'agisse de tirer la couette, d'être bordélique, de couper la parole, de ronfler ou autre, il y a au moins 4 défauts que vous avez du mal à supporter chez votre partenaire. Mais c'est aussi ce qui fait que vous l'aimez, votre moitié, et parfois, certains défauts peuvent avec le temps, se transformer en détail mignon (ou pas). Quel est à vos yeux, le pire défaut de votre chéri(e) ?