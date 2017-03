Virgin Tonic : En Espagne, un restaurateur a été victime d'un énorme resto-basket

Ce matin, le Virgin Tonic nous emmène en Espagne. Imaginez la scène : nous sommes dans un restaurant espagnol où près de 100 personnes ont réservé une table. Le banquet se passe bien, tout le monde fait la fête et à la fin de la soirée, même le patron commence à se dérider. Bref, tout va bien. Et quand vient le moment de payer, grosse frayeur pour le restaurateur : les 100 clients présents ont disparu : "Ils étaient en train de danser puis tout à coup ils ont disparu. En une minute, cent personnes étaient parties", explique le patron.

"Ils ne sont pas sortis par petits groupes, non, tous à la fois", poursuit-il au micro la radio Cadena Ser. Vous imaginez que retenir cent personnes, cela relève de l'impossible. Résultat, les responsables sont activement recherchés. Seront-ils retrouvés ? Et surtout, paieront-ils ? Seul le temps le dira ! Toujours est-il que tout les jours, il se passe quelque chose : la semaine dernière, on vous présentait le pire braqueur de l'histoire et aujourd'hui, c'est au tour des cent personne les plus culottées d'Espagne d'être mises en avant.