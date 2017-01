Virgin Tonic : En discutant avec Amazon Echo, cette petite fille commande une maison de poupée et des cookies

Il n'y a pas si longtemps, on vous parlait du bouton Amazon, cette petite merveille qui vous permet de refaire vos stocks en différents produits sur le site sans même passer par votre ordinateur. Aujourd'hui, il sera question de Amazon Echo, un assistant à la commande qui n'est pas encore arrivé en France. Nous sommes aux Etats-Unis (au Texas, plus précisément) et en discutant avec la machine, la petite Brooke (6 ans) a commandé une maison de poupée et des cookies pour la modique somme de 162 dollars. C'est en recevant les notifications que sa mère a commencé à se poser des questions. «Je lui ai demandé si elle pouvait commander une maison de poupée et quelques cookies. Elle m'a demandé si c'était ce que je voulais, et je lui ai répondu que oui», a raconté la petite fille à la chaîne américaine ABC.

La commande était déjà une surprise pour la maman de Brooke mais clairement, la livraison fut tout aussi surprenante : «La boîte était aussi grosse que Brooke. Il nous a fallu un chariot pour la faire rentrer dans la maison». Parce que Brooke avait déjà une maison de poupée, la famille en a fait don à un hôpital pour que d'autres enfants puissent en profiter. Après toutes ces péripéties, les parents de la petite ont fini par comprendre comment Echo fonctionnait vraiment et on pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Résultat, il y a maintenant un code ! Si un jour le phénomène arrive en France, vous saurez à quoi vous attendre.