Virgin Tonic en Cuisine, revivez l'émission en vidéo avec le best of

Le Virgin Tonic est en vacances cette semaine, entre 6h et 10h vous avez rendez-vous du lundi au vendredi avec le Best Of de la matinale ! Pour vous faire patienter, on vous propose également de découvrir le best of du Virgin Tonic en Cuisine. Vendredi dernier avant de partir en congès, Camille Combal et sa team nous ont en effet régalé avec une matinale 100% cuisine dont l'invité était Pierre Augé. L'occasion de mettre en compétition Laure, Ginger, Nico du Bureau et Clément l'incruste qui devront se battre pour remporter le titre du meilleur cuistot. Si vous avez raté cette matinale hautement culinaire et à mourir de rire, petite session de rattrapage avec le best of vidéo !

On vous a fait vivre en live l'émission spéciale Virgin en Cuisine mais avouez que cette vidéo donne une toute nouvelle vision de ce qui s'est passé dans les fourneaux du studio du Virgin Tonic ! Nico a finalement battu Laure en finale après trois heures de batailles à couteaux tirés. Pour redécouvrir tous les articles liés au Virgin Tonic on vous donne rendez-vous sur le dossier dédié à l'émission et rendez-vous dès 6h tous les matins pour écouter Camille et sa team sur Virgin Radio.