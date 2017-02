Virgin En Cuisine : Ginger est la première éliminée !

Aïe, aïe, aïe ! Après un premier parcours du chef difficile du Virgin En Cuisine, qui a vu Nico du Bureau qualifié direct en demi-finale, c'est l'épreuve de la dernière chance pour Laure, Clément l'Incruste et Ginger... C'est Laure qui débute les hostilités de la "dark room" (masque sur la tête) avec une liste de 5 aliments à retrouver en un temps record : un concombre, une poire, une merguez, des oeufs et du chou rouge. Au final, elle en ressort 3 !

Une licorne, ratatouille, Trump... ???? ils étaient dans la Dark Room du #VirginCuisine pic.twitter.com/8LQfuPG748 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) February 10, 2017

C'est Ginger qui fait ensuite l'épreuve. Elle ne s'en sort pas trop mal avec du poireau et de la farine. Mais ce n'est pas assez pour battre Laure et ses 3 aliments ! Clément, qui porte le masque de Donald Trump, est direct après avec du poisson, de l'ail, des carottes, du chou fleur et des patates... Avec 4 des 5 aliments, il remporte l'épreuve et est qualifié en demi-finale tout comme Laure. Mais Ginger est éliminée ! La suite de Virgin En Cuisine est à suivre en direct sur VirginRadio.fr, Dailymotion et Facebook live...