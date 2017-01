Virgin Tonic : Elles se retrouvent seules dans un avion et ont voyagé comme des stars !

Tout le monde n'a pas les moyens de voyager en première classe et c'était le cas de ces trois jeunes femmes. Le 18 décembre dernier, les trois amies étaient à l'aéroport de Gibraltar afin de prendre un avion pour Londres. Seul petit problème, l'avion avait trois heures de retard. Certains passagers n'ont pas voulu attendre et n'ont donc pas hésité à prendre un autre vol. Mais les trois amies, elles, ont choisi de patienter et clairement, ce fut la meilleure décision de leur vie !

Best night ever flying on our very own @British_Airways plane!!!!! #privateplane pic.twitter.com/vhMvRTd9Vu — Laura Stevens (@LitttleLaura1) 17 décembre 2016

Parce qu'elles étaient les trois seules passagères de l'avion, elles ont ainsi profité d'un surclassement : "Nous étions les seules personnes dans le salon de départ, donc le personnel nous a permis d'utiliser la suite habituellement réservée aux voyageurs d'affaires", a plus tard expliqué l'une d'entre elles (selon BFM). Au programme de ce voyage pas comme les autres, champagne et selfies dans le cockpit : "C'était une expérience unique et incroyable que nous n'oublierons jamais", ont-elles précisé plus tard. Elles sont arrivées à bon port mais auront vécu un meilleur moment que les passagers qui ont manqué leur train à Deauville à cause d'un chef de gare pas réveillé !