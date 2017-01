Virgin Tonic : Elle trouve des milliers d'euros dans la rue et les rend au propriétaire !

Hier, nous parlions d'un patron qui a emmené ses 800 employés en croisière, preuve que la gentillesse existe encore. Or, l'honnêteté aussi ! En se baladant dans les rues de Montpellier, une femme a trouvé une enveloppe de 2 430 € ainsi que des chèques. Alors qu'elle aurait très bien garder le liquide, elle s'est empressée de tout rapporter au commissariat.

L'enveloppe avait était perdue une heure plus tôt dans la rue (selon midi libre) et fort heureusement, c'est une femme honnête qui l'a trouvé ! On ne sait pas si cette femme croit au karma mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien.