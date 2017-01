Virgin Tonic : Elle achète un Iphone et y découvre le numéro de plusieurs célébrités !

Si l'on apprenait il y a quelques jours qu'Adele et Beyoncé chanteront au prochain Grammy Awards, une anglaise de 31 ans originaire d’Erdington près de Birmingham ne se remet toujours pas de l'achat de son iphone 5 d'occasion. Sophie Highfield était loin de se douter qu'en ouvrant le répertoire de son nouveau téléphone, elle trouverait les numéros d'une dizaines de célébrités !

Parmi ces stars internationales, on compte l'incroyable Adele, ainsi qu'Emma Bunton des Spice Girls, David Walliams, Gok Wan, Nick Grimshaw (homme de radio et proche d’Harry Styles) et beaucoup d'autres... Si l'opérateur décline toute responsabilité dans cet incident. Il semble s'agir d’une faille dans le service de stockage de données iCloud...