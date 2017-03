Virgin Tonic : Ed Sheeran dans Game of Thrones ? Il va faire une apparition !

Après des mois d'attente interminable, nous savons enfin quand Game of Thrones sera de retour sur nos écrans. Ainsi, vous serez ravis s'apprendre que la série sera diffusée dès le 16 juillet à la télévision américaine. Et puisque les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, sachez qu'Ed Sheeran devrait faire une apparition ! L'info est tombée lors d'un festival donné à Austin (au Texas) et a été confirmée par le chanteur lors d'une interview accordée à Vanity Fair.

Si vous vous demandiez comment et pourquoi le chanteur s'est retrouvé dans un tel projet, c'est avant tout grâce à Maisie Williams. L'actrice qui incarne Arya est une immense fan et depuis longtemps, la production voulait la surprendre. C'et maintenant chose faite et très franchement, on aurait tout donné pour voir sa réaction lorsqu'elle l'a appris. Ed Sheeran n'en n'est pas à son premier tournage (le plus marquant reste celui de Bridget Jones 3) et bien évidemment, on a hâte de le voir à l'écran. En attendant, on écoute en boucle son dernier album Divide - véritable pépite d'éclectisme.