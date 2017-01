Dormir sur le ventre favoriserait les rêves érotiques

Si les femmes ont besoin de dormir 20 minutes de plus que les hommes, c'est peut-être qu'elles dorment sur le ventre. Pourquoi ? Une étude chinoise, réalisée par des scientifiques de l'université de Hong-Kong sur 670 volontaires, a permis de mettre en lumière un fait insolite. En effet, les personnes dormant sur le ventre faisait plus de rêves érotiques que leurs congénères dormant dans d'autres positions. Comment expliquer ce phénomène ?

Les personnes qui dorment sur le ventre sont plus compressées et respirent moins d’oxygène, ce qui enverrait au cerveau des messages rappelant cette sensation d’ "écrasement". Une sorte de pression semblable à celle ressentie lorsque l’on est dans les bras de quelqu’un ou pressé contre son corps. Une explication complètement logique rapportée par Top Santé et qui nous fera - peut-être - revoir notre position quand nous dormons !