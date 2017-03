Virgin Tonic : Des moustiques et du rouge à lèvres dans les news pour briller à la machine à café

Quand on ne vous donne pas des chiffres ou des news insolite comme l'histoire de cet homme qui a pris une douche à lavomatique, on aime vous donner des petites infos inutiles pour briller à la machine à café. On vous l'accorde, ça ne sert pas à grand chose mais au moins, vous pouvez étaler votre culture pendant la pause. Aujourd'hui, on vous parle de rouge à lèvres, de moustiques et de votre pointure !

D'abord, vous devez savoir que si les moustiques aiment vous piquer l'été, c'est parce que votre peau au un goût sucré. Ensuite, saviez-vous que si million et demi de moustiques vous piquaient au même moment alors ils vous draineraient tout votre sang ? Oui, c'est flippant.

Lorsqu'il s'agit de cosmétiques, les débats font rage. Parce que beaucoup sont testés sur les animaux (et surtout parce qu'on utilise de la graisse animale pour les faire), certaines femmes préfèrent acheter des produits naturels. Une choses est sûre, c'est la bonne décision : croyez-le ou non, on trouve des écailles de poissons dans le rouge à lèvres.

Vos chaussures vont font mal alors que vous les possédez depuis des années ? Rassurez-vous, c'est normal. On n'y pense pas souvent mais nos pieds changent constamment - et pas seulement parce que l'on prend ou perd du poids. En fait, ils bougent en permanence, ce qui explique que même adulte, certaines paires ne nous vont plus. Notez qu'en ce moment, près de 75% de la population mondiale ne porte pas la bonne pointure. Voilà une bonne raison d'aller faire du shopping !