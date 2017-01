Virgin Tonic : David Beckham surprend son fils en train de sécher les cours !

Comment ne pas être fan de l'ancien footballeur.... En plus d'être adorable - David Beckham est récemment venu en aide à une vieille dame dans les rues de Londres, le mannequin et père de famille est un vrai boute-en-train. On savait qu'il était un papa cool et compréhensif, mais il vient encore de prouver qu'il est le père (entre autres...) que tout le monde rêve d'avoir ! Alors que son fils Brooklyn Beckham était censé être à l'école, l'ancien footballeur l'a surpris en plein live sur Instagram !

DAVID BECKHAM'S COMMENT HAHAHAHA pic.twitter.com/4Pf72hSBBa — edita (@screambellamy) 23 janvier 2017

Ni une ni deux, l'ancien sportif n'a pas manqué de faire plusieurs interventions par le biais de commentaires tels que "Tu devrais être à l'école" ou même "C'est mon t-shirt". Très adepte des réseaux sociaux, ce n'est pas la première fois que David Beckham taquine son fils sur la toile et à chaque fois, c'est un pur régal ! Drôle, sportif, papa exemplaire, Victoria en a de la chance !