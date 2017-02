Virgin Tonic : Dans ce restaurant, on vous offre une réduction si vos enfants sont bien élevés

Des enfants un peu trop turbulents dans un restaurant, c’est à la fois désagréable pour les autres clients et les serveurs qui voient leur tâche s’alourdir à essayer d’esquiver les têtes blondes courant partout dans l’établissement. Le patron d’un restaurant en Italie l’a compris et a trouvé une solution qui a su porter ses fruits : accorder une réduction sur les notes des parents d’enfants bien élevés à table ! En effet, Antonio Ferrari offre 5% de l’addition à tout client sachant bien tenir leurs bambins pendant le repas et salue d’ailleurs les enfants français plus habitués aux longs repas et particulièrement bien élevés. 70% des clients de son établissement seraient concernés par cette mesure et précise qu’il ne s’agit ici en aucun cas de juger qui que ce soit.

Antonio a eu cette idée lorsque les cinq enfants d’une table de 11 personnes se sont très bien tenus. Il a alors décidé de les récompenser avec cette réduction de 5%. Depuis qu’il a mis en place cette mesure, il n’a pas peur de perdre en bénéfices, une famille lui aurait même déjà laissé un pourboire de 30 euros tellement ravie qu’il leur ait accordé la somme de 13,50 euros sur leur note ! Que pensez-vous de cette mesure un peu (trop ?) radicale ? Sinon il y a aussi ce restaurant à Paris qui vous proposer de payer l'addition en faisant la vaisselle.