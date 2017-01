Virgin Tonic : Dalida, Claude François... Hit Parade, le spectacle qui ressuscite les plus grands artistes

Hit Parade est probablement le spectacle le plus audacieux que vous trouverez à l'heure actuelle. Ce matin, le Virgin Tonic souhaite mettre l'accent sur ce spectacle hors du commun qui, grâce à des hologrammes, pourra vous donner l'impression d'assister à un concert qui n'aurait jamais pu être possible. Grâce à la technologie, le spectacle fait revivre les plus grandes stars de la chanson, de Claude François à Mike Brant en passant par Dalida.

"Le spectacle HIT PARADE, en Première Mondiale, vous fera vivre une expérience unique. Avec musiciens live et danseurs, les stars éternelles CF, Dalida, MB et SD remonteront sur scène en hologramme… Réservez vos places dès maintenant pour participer à ce spectacle et être transporter dans l’enregistrement d’une émission de télévision en 1975 en direct….", peut-on lire. La description du spectacle est alléchante et pour plus d'informations, il suffit de vous rendre en billetteries, ou sur le site officiel !

La première aura lieu le 12 janvier 2017 au palais des Congrès.