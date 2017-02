Virgin Tonic : Coup de foudre ! Aidez cet Argentin à retrouver une Française croisée au Brésil

Agu Cirulli, un jeune argentin de 25 ans lance un appel. Le 12 janvier dernier, il a croisé une Française à l'aéroport de Rio de Janeiro - Galeão au Brésil. La jeune femme lui a demandé son chemin alors qu'il était avec des amis à lui. Une conversation qui lui a visiblement fait grande impression ! Agu cherche depuis à retrouver cette jeune Française de Toulon dont il a malheureusement oublié le prénom... Mais il ne perd pas espoir ! "Il n'est pas très commun qu'une française voyage seule pour aller passer le nouvel an à Salvador de Bahia" explique-t-il dans un appel vidéo plein d'amour. Alors si vous pouvez l'aider, voici les infos qu'il a déjà sur la jeune toulonnaise :

Agu Cirulli recherche une Française

La jeune femme habite Toulon où elle étudie ; Elle a environ 25 ans ; Elle mesure environ 1,60 mètre ; Elle a les cheveux et les yeux marrons ; Elle parle très bien le portugais, et un peu l'espagnol ; Elle a passé le nouvel an à Salvador de Bahia (Brésil) ; Elle se trouvait le 12 janvier à l'aéroport de Rio de Janeiro, au Brésil, pour ses derniers jours de vacances ; Elle devait rentrer en France le 13 janvier. Alors, si vous avez des infos sur cette mystérieuse toulonnaise, contactez vite Varmatin via temoignages@nicematin.fr ou sur sa page Facebook. Aux dernières nouvelles, il ne l'a toujours pas retrouvée...