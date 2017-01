Virgin Tonic : Connaissez-vous la significations des marques ?

Il est temps de travailler votre culture générale pour mieux épater vos collègues ! Aujourd'hui, l'équipe du Virgin Tonic a voulu tester vos connaissances quant aux significations qui se cachent derrière les noms de marques. Sopalin, Carambar, FNAC... tous ces noms font partie de notre quotidien et pourtant, on ne les connaît si bien que cela. Nos confrères de chez Buzzfeed ont recensé toutes les significations possibles et pour ça, on les remercie. Voilà donc qui devrait vous permettre d'étaler votre science ! Et si vous voulez briller à la machine à café, sachez que les news people des vacances sont encore d'actualité !

SOPALIN - société du papier linge

FNAC - Fédération Nationale des achats des Cadres

ASOS - "As seen on screen"

ASICS - «Anima sana in corpore sano», qui veut dire "un corps sain dans un esprit sain"

M&M's - Mars& Murries

CARAMBAR - Caramel en barre

APC - Atelier de production et de création

H&M - Hennes & Mauritz

BHV - Bazar de l'Hôtel de Ville

DDP - Docks Dupont

TATI - Anagramme de Tita, la mère du créateur. Tati est un jeu de mots pour "Tout Algérien transite ici"

LU - Lefèvre-Utile

BN : Biscuiterie Nantaise

SFR - Société Française radiotéléphone

LG - était d'abord pour Lucky Goldstar pour mieux devenir Life's Good

Voilà qui devrait parfaire votre culture !