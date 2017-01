Virgin Tonic : Comment réagit-on après un One Shot ?

Ce matin dans le Virgin Tonic, on a plein de news à vous partager. Ainsi, après avoir évoqué l'élan d'honnêteté d'une femme à Montpellier ou la naissance particulière de deux jumeaux, il est temps de se pencher sur une étude signée GQ. Parce que nous sommes en 2017, les hommes et les femmes se laissent de plus en plus aller à des coups d'un soir, ne recherchant pas nécessairement de relation sérieuse. Or, bien souvent, hommes et femmes ont le même comportement le lendemain matin.

Ainsi, 58% des femmes avouent partir sans rien dire, sur la pointe des pieds tandis que chez les hommes, ils ne sont pas moins de 47%. On vous l'accord, ce n'est pas toujours le meilleur comportement à adopter mais chacun est libre de faire ce qu'il veut !