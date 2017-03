Virgin Tonic : Notre mois de naissance influe sur notre carrière !

Selon une étude de la Sauder School of Business de l'Université de Colombie britannique (UBC), les bébés nés en été auraient bien moins de chances d'avoir un poste à responsabilité par rapport à ceux nés en mars et en avril. Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont comparé les parcours et les dates de naissance des 500 PDG de l'indice boursier S&P 500, qui compte 500 entreprises. Et là, surprise, beaucoup d'entre eux sont nés en mars ou en avril. En fait deux fois plus de dirigeants sont nés durant ces mois contrairement à juin et juillet. Curieux, non ? On sait aussi que les Gilles sont bien représentés chez les PDG.

L'étude s'est particulièrement penchée sur les mois de mars, avril, juin et juillet, puisque les admissions à l'école américaine ont lieu entre septembre et janvier. Ce qui explique de tels écarts. Un bébé né pendant l'été verra son admission repoussée d'un an. Il sera alors le plus jeune de sa classe, contrairement à ceux nés en mars ou avril, les plus vieux. "Nos résultats montrent qu'il y a un véritable effet date de naissance, conséquence du timing d'admission des enfants à l'école", explique Maurice Levi, co-auteur de l'étude lue dans la revue "Economic Letters". Alors il faut peut-être calculer avant de se lancer dans la conception... Voici d'ailleurs l'histoire de ce jeune garçon de 12 ans, PDG de Toys'R'Us Canada.