Virgin Tonic : Comme Par hasard, le site de rencontre à l'aveugle qui fait tout pour vous !

Quand on cherche à rencontrer de nouvelles personnes, on a tendance à passer par des sites ou par des applications de rencontres. Exit Tinder ou Once, il existe un site où les photos sont bannies - de quoi décomplexer tout ceux qui se détestent en photos Comme par hasard est un site où vous entrer tout ce que vous aimez (ou pas) et à partir de là, le site prend tout en charge : il recherche les profils qui pourraient vous correspondre sans que vous n'ayez à faire le tri.

Ainsi, vous rencontrez une personne que vous n'avez jamais vue. Bien sûr, n'oubliez pas le signe distinctif ! Ca peut aider le jour de la première rencontre. Après Haters (l'application qui vous fait rencontrer des gens qui détestent les mêmes choses que vous), en voilà un qui se base sur les affinités et pas sur le physique. Il était temps !