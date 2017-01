Virgin Tonic : Combien y- a t-il de célibataires en France ?

La Saint Valentin approche à grands pas et si vous êtes célibataires, alors il y a de fortes chances pour que cette date vous fasse l'effet d'une douche froide. Parce que de plus en plus de célibataires ne le vivent pas nécessairement bien, ce n'est pas toujours évident de voir les couples être heureux. Et non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et si le célibat vous pèse vraiment,sachez que vous n'êtes pas seuls.

Selon un sondage Ifop, sachez que 3 français sur 10 seraient célibataires. Traduction, il n'y a pas que vous ! Et ça, c'est super rassurant. Et puis vous au moins, vous n'aurez pas besoin de vous ruiner en cadeaux pour la Saint Valentin ! Et si vous cherchez de bonnes raisons d'être célibataires, sachez que l'on a une petite liste pour vous ! Oui, il y en a.