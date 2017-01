Dans seulement quelques heures, il sera temps de lancer le top départ des soldes d'hiver 2017. Et parce que les femmes ne portent qu'un quart des chaussures qu'elles possèdent, on a décidé de vous donner quelques conseils et de vous aiguiller vous hommes, et vous femmes, afin que vous puissiez réaliser vos achats de la meilleure façon possible ! Aujourd'hui, on a souhaité vous faire part des dépenses moyennes d'un français durant les soldes d'hiver. Avez-vous une petite idée ?

Virgin Tonic : Combien les Français dépensent-ils en moyenne durant les soldes ?

Et bien sachez qu'un français dépense en moyenne... 200 euros durant les soldes d'hiver ! Toujours dans le cadre d'une moyenne, celui-ci dépense environnement 3/4 de son argent dans l'habillement, autour de 30% dans tout ce qui correspond aux produits beautés ainsi qu'à l'hygiène, mais également dans la culture etc. Pour survivre aux soldes, vous pouvez profiter de notre playlist intemporelle de 2016. Force et honneur !