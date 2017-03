Virgin Tonic : Combien de temps un homme met-il à dire "je t'aime" ?

Si vous êtes actuellement en couple, alors vous savez que faire fonctionner une relation demande beaucoup de compromis, certes, mais aussi du temps et de la communication. On ne vous apprend rien ; communiquer, c'est la clé. Alors qu'on aurait tendance à croire que les femmes sont celles qui se dévoilent le plus rapidement, sachez que ce n'est pas le cas ! Elles préfèrent prendre leur temps et généralement, ce sont les hommes qui se déclarent en premier. Or, combien de temps mettent-il ?

Selon un sondage, il semblerait qu'un homme mette 88 jours avant de dire le fameux "Je t'aime" à une femme. Certains pensent que c'est beaucoup trop long mais en ce qui nous concerne, c'est une bonne moyenne ! Pour qu'un couple marche, mieux vaut ne pas se précipiter ! Après, vous pouvez aussi miser sur la surprise comme ce canadien qui est passé au lavomatique avant de rentrer chez lui pour éviter à sa femme de sentir l'odeur d'alcool qui émanait de lui. Chacun sa vision du couple, comme on dit !