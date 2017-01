Virgin Tonic : Combien de temps pour se considérer dans une relation sérieuse ?

Une étude réalisée par YouGov pour Meetic France auprès de 1002 personnes nous révèle au bout de combien de temps les Français se considèrent dans une relation sérieuse. Et c'est environ au bout de 6 mois que les personnes interrogées se disent officiellement en couple ! Les hommes semblent être plus rapides que la femme en la matière. C'est au bout de deux mois qu'ils se disent dans une relation sérieuse tandis qu'il faut 207 jours en moyenne pour les femmes... 11% des Français révèlent aussi qu'ils n'aiment pas les amis de leur conjoint.

Mais ce n'est pas le seul chiffre que nous apprend GQ ! Il faudrait environ deux mois et demi aux Français pour se dire "je t'aime". Si 8% des personnes interrogées se disent prêtes à le dire dès le premier jour, 16% attendent une semaine avant de révéler leur passion. 16% attendent eux un mois. 7% se montrent plus timides et attendent une année... Sachez par ailleurs que 25% des hommes changeraient leurs habitudes en couple.