Virgin Tonic : Combien de temps passons-nous en gueule de bois dans une vie ?

Parce que nous étions tous heureux d'expédier 2016, nous sommes (pour la plupart) sortis faire la fête le 31 décembre dernier. Vous imaginez bien que certains sont rentrés chez eux un peu amochés et que le lendemain, ils ont payé les pots cassés avec une bonne gueule de bois. Or, savez-vous combien de temps en moyenne nous passons dans cet état dans une vie ? Non ? Eh bien c'est la première info de l'année pour le Virgin Tonic.

Croyez-le ou non, nous passons en moyenne deux ans en gueule de bois. Cette nouvelle, nous la devons à Healthspan Ruby Effervescent,- une entreprise spécialisée en dans la vente de vitamine C. Une étude réalisée sur 2000 personnes dont l'âge varie entre 18 et 78 ans atteste donc que nous passons environ 724 jours de notre vie en gueule de bois. "L’étude révèle que ce panel de personnes se réveille en moyenne une fois pas mois avec la tête à l’envers, ce qui, additionné, donne en tout 724 journées difficile", explique Konbini. Bien sûr, tout varie selon l'âge (une personne de 20 ans n'aura pas le même rapport avec l'alcool qu'une personne de 70 ans). Du coup, certains admettent être dans cet état jusqu'à six fois par mois. En espérant que ces chiffres nous vous décourageront pas de faire la fête ! Et surtout, Virgin Radio vous souhaite une bonne année !