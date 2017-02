Virgin Tonic : Combien de temps par jour les hommes passent-ils à regarder les femmes ?

Qu'ils soient en couple ou pas, les hommes aiment bien regarder les filles (vous connaissez la chanson "Jaime regarder les filles"). Or, on ne sait pas combien de temps par jours il passent à le faire. Parce que le Virgin Tonic est toujours prêts à vous donner des chiffres utiles (comme le pourcentages de personnes qui oublient les prénoms par exemple), nous nous sommes penchés sur le nombre de minutes exactes que les hommes passent à admirer le sexe opposé. Et avant que vous ne posiez la question, oui, c'est une vraie étude.

Visiblement, ils consacrent près de 43 minutes par jour à cette activité (si l'on peut dire). Bien sûr, les femmes aussi regardent le sexe opposé ! Mais le chiffres qui nous intéresse concerne les hommes. Et on ne va pas se mentir, regarder les autres reste compliqué. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas se faire prendre ! La plupart du temps, on se prend pour un espion - un peu à la James Bond. En moins classe et moins anglais, bien sûr.