Virgin Tonic : Combien de temps les hommes passent-ils devant un miroir ?

Il y a peu, l'équipe du Virgin Tonic se demandait combien de emps les hommes pouvaient bien passer dans leur salle de bain. Or, on sait maintenant combien de temps ils peuvent s'admirer via leur miroir ! Croyez le-ou non mais près d'un homme sur trois admet qu'il passe environ 30 minutes pas jour devant son miroir. Et ça, c'était l'occasion pour l'équipe de parler beauté.

Si les femmes aiment partager leurs petites astuces, les hommes, eux, le font moins. Ainsi messieurs, sachez que selon Clément, la pierre d'Alun sera votre meilleure amie en cas de transpiration. Contre les boutons, utilisez du dentifrice (le fluor assèche et ça peut vous sauvez la vie). Enfin, quand vous décidez de vous attaquer à un point noir, n'oubliez pas les glaçons ! Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas que ça gonfle. Avec tout ça, vous serez ma-gni-fi-ques !