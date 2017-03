Virgin Tonic : Combien de temps faut-il laisser tremper son biscuit dans son café ?

Si pour vous le petit-déjeuner est sacré, alors vous savez qu'il y a des règles : pour bien commencer sa journée, il faut que le café soit ni trop chaud, ni trop froid. Il faut aussi que les tartines soient parfaites. Mais si vous êtes du genre à tremper votre BN dans votre café, alors il y a forcément eu des moments où votre gâteau s'est échoué au fond de la tasse - et c'est rageant. On sait ce que c'est, on vous rassure. Voilà pourquoi on vous dit combien de temps il faut laisser votre gâteau tremper.

Visiblement, il faut laisser son gâteau tremper pendent 3'59 secondes. On vous l'accorde, à 6 heures du matin, on n'a pas nécessairement envie de sortir son chrono pour chaque gâteau. Mais au moins, vous le saurez !Et puisque 30% des français reconnaissent être gourmands, on se dit que ça pourrait pour être utile.