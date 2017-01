Virgin Tonic : Combien d'hommes sont capables de faire l'amour deux fois de suite ?

Comme tous les matins dans le Virgin Tonic, on parle chiffres. Et aujourd'hui, les hommes sont à l'honneur. Alors que certains ne sont pas capables de faire deux choses en même temps (comme certaines femmes d'ailleurs), certains peuvent faire l'amour deux fois de suite. Seulement, combien sont-ils exactement ? Bonne nouvelle Messieurs, l'institut NovaTris a une réponse à vous fournir !

Croyez le ou non, seulement 7% des hommes sont capables de remettre ça tout de suite après le premier round. On vous l'accorde, cela peut paraitre peu. Et pourtant, c'est le cas ! Peut-être que ce chiffre vous donnera envie de vous surpasser la prochaine fois. Sachez d'ailleurs que l'orgasme serait le meilleur somnifère... et puisque l'on parle de couple, savez vous quels sont les trois endroits favoris des femmes pour faire l'amour ? Ca aussi, on en a parlé il y a peu !