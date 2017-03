Virgin Tonic : Chez Ikea, quel est le rayon où les couples se disputent le plus ?

Les ballades chez Ikea, c'est souvent un motif de dispute pour les couples. On est pas souvent d'accord pour la déco, les femmes veulent un canapé qui ne rentrera pas dans salon et les hommes eux, suivent le mouvement en levant les yeux au ciel. Pour faire simple, une sortie chez Ikea, c'est souvent un enfer. Voilà pourquoi de nombreux couples sont incapables de s'y rendre sans se disputer. Or, quel est le rayon où l'on se dispute le plus ? Si vous n'en n'avez aucune idée, le Virgin Tonic est là pour ça !

Visiblement, les couples auraient tendance à se disputer lorsqu'ils visitent le rayon literie. Si vous voulez des chiffres, près de 3 couples sur 10 sont en désaccord dans ce rayon. Est-ce que parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur le sommier ? Ou parce que le lit ne fait pas l'unanimité ? Chaque couple à sa raison. Notez quand même que lorsque l'on arrête d'acheter ses meubles chez Ikea, c'est que l'on devient adulte ! Peut-être serait-il temps d'arrêter d'y aller ?

Bien évidemment, il 'y a pas que chez Ikea que les couples se disputent : en voiture, au supermarché, dans les aéroports... la liste est longue !