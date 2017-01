Virgin Tonic : Charmed bientôt de retour sur les écrans !

12 ans après la fin de la série de 8 saisons, Charmed revient sous la forme d'un spin-off (Gossip Girl pourrait aussi revenir sur les écrans) ! La chaîne CW travaillerait sur le projet avec les créateurs de Jane The Virgin pour le plus grand bonheur des fans. De quoi prolonger les 7 ans de bons et loyaux services des soeurs Halliwell.... L'idée avait déjà émergé en 2013 mais le projet avait été abandonné faute d'inspiration. Mais il semblerait que cette fois-ci, le retour de Charmed soit pour de bon... Tout ça grâce à un saut dans le temps !

Jennie Snyder Urmam et Brad Sylverman de jane The Virgin envisageraient une série sur les ancêtres des sœurs Halliwell. L'intrigue porterait ainsi sur des cousines de Prue, Piper, Paige et Phoebe portant le nom de Warren. On ferait donc un saut dans le temps grâce à ce prequel situé dans les années 70-80 en Nouvelle-Angleterre avec des nouveaux personnages. On ne devrait donc pas revoir nos sorcières préférées dans les rôles principaux ! Mais on devrait avoir droit aux pouvoirs de la dynastie Halliwell comme la télékinésie, les prémonitions et l’aptitude à figer le temps. Pour l'instant, pas de date de diffusion au programme mais on a hâte d'en savoir plus... Voici en attendant les séries à regarder en 2017 !