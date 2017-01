Virgin Tonic : #CestToujoursQuand, le best of Twitter !

Chaque jour avec Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic, un hashtag est lancé sur Twitter ! Et chaque jour, vous, internautes, vous nous faites mourir de rire avec vos histoires. Si hier, on discutait ensemble de ces petits défauts et habitudes qu'ont les mamans grâce auhashtag #MamanJeTaimeMais, on parle aujourd'hui de ces moments où la chance ne nous sourit pas vraiment. Quand le destin se moque de nous... Tout de suite, grâce au hashtag #CestToujoursQuand !

#CestToujoursQuand je veux me mettre au footing qu'ils prévoient une tornade de force 7 et un glissement de terrain . — Elsa???? (@Elsamerci) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand j'ai une dégaine dégueulasse que je croise la terre entière — Amélie ???????? (@ameliief) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand tu es bien couché sur ton lit que tu te rappelles que tu as oublié de faire un truc — Miléquêm D. ???????? (@Milequem) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand t'es au meilleur moment de ton rêve que le réveil te rappel qu'il faut sortir du lit il fait froid et en + t'es moche mdr — ???????? (@xharrykxne) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand t'as mis ton manteau, ton écharpe, et que t'es prêt à sortir que tu dois aller faire pipi... #VirginTonic — Chacha (@ChachaMallows) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand tu arrives devant la porte de chez toi que tu mets les clés dans la serrure que tu as une envie de pisser comme jamais — daweedrocket... (@daweedcrocket) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand t'es bien dans ton lit et que tu remarque la lumière allumé — NotRllyPrettiestGirl (@LiLoO_Dup) 18 janvier 2017

#Cesttoujoursquand tu peux enfin faire ta grasse mat' qu'il y a des travaux chez les voisins ???? — Glenn (@Glenn_McLane) 4 août 2016

#CestToujoursQuand je suis pressé que je tombe sur le vieux à la caisse qui compte ses centimes un par un ... pic.twitter.com/EjBnif85VZ — Elsa???? (@Elsamerci) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand t'es en couple que les meufs te calcul — Alaturca (@OktayAlaturca) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand tu es sur twitter que ton boss rentre dans ton bureau — ... (@spino0169) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand t as imperativement besoin de ton portable que t as plus ou peu de batterie #VirginTonic — Yayayou (@Yayayou2) 18 janvier 2017

#CestToujoursQuand je commence tard et que j'ai l'occasion de dormir, que j'me réveille tôt — TO BE HAPPY (@martinaxxjorge) 18 janvier 2017