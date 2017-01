Virgin Tonic : CestDecideEn2017, le best of Twitter

Bonne année ! Si comme 99% de la population mondiale vous avez pris de bonnes résolutions, il est temps de les partager ! Tous les ans, nous sommes pleins de bonne volonté, prêts à mettre en oeuvre nos bonnes résolutions. Perdre du poids, se remettre au sport ou pourquoi pas, être fidèle (comme cet homme interrogé par le Parisien), tout le monde à ses objectifs. Mais encore faut-il les tenir ! Vous avez été nombreux à réagir avec le hashtag #CestDecideEn2017 et en voici le best of !

#CestDecideEn2017 Je recommence le sport et je passe moins de temps sur mon tél. Je commence des lundi prochain le temps de m'y habituer ???? — Jenny (@Jeenny_dmt) 2 janvier 2017

#CestDecideEn2017 j'arrête de fumer et de boire chaque semaine ???? #VirginTonic — TeamNicoDuBureau (@Team_NicoDuBuro) 2 janvier 2017

#CestDecideEn2017 j'arrête de mangé les petits filous ???? — Julien (jujuGeek29) (@pjuju429) 2 janvier 2017

#CestDecideEn2017 je deviens une canon et je réussi le grand écart! — Lunabee85 (@lunabee_85) 2 janvier 2017

#CestDecideEn2017 je vais passer ma vie au soleil ! Ah! On me dit que Keen'v a déjà prit place #VirginTonic — QueenAman (@sevemanu29) 2 janvier 2017

#CestDecideEn2017 j'arrête de répondre aux SMS 2 semaines après #VirginTonic — TeamNicoDuBureau (@Team_NicoDuBuro) 2 janvier 2017

@VirginTonicOff #CestDecideEn2017 je tiens mes résolutions et vu que j en ai pas, je pense réussir a y arriver ???????? — Fab Fanzouze (@Fabfillon) 2 janvier 2017

#CestDecideEn2017 je Réduits mon nombre de Sucres dans mon Café ! ☕Je tente de passer de 4 à 3 Sucres !☕????????@VirginTonicOff #VirginTonic — Neti (@NetiTwitos) 2 janvier 2017