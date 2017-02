Virgin Tonic : Ces trucs qui ne servent à rien mais qu'on fait quand même !

Lire son horoscope tous les matins (voici d'ailleurs les pires défauts de chaque signe astrologique), prendre un coca zéro avec un gros burger ou encore appuyer 18 fois sur les boutons d'étage de l'ascenseur... On est bien d'accord, ça ne sert à rien ! On le sait, mais à chaque fois qu'on a l'occasion, on le fait quand même. C'est parti pour un top de ces petits trucs inutiles qu'on prend un malin plaisir à faire coûte que coûte.