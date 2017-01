Virgin Tonic : Ces phrases qui énervent à coup sûr

"T'es énervé(e) ?" - Combien de fois avons-nous entendu cette question avant de nous énerver pour de bon ? On ne va pas se mentir, c'est probablement la pire chose que l'on puisse dire à quelque qui tente (sans succès) de se calmer. Généralement dans ces moments là, on a juste envie de coller la pauvre personne qui vient de la poser contre un mur et de lui dire "non, je ne suis ab-so-lu-ment pas enervé(e)é. Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle de toutes ces petites phrases ou questions qui ont le don de nous faire sortir de nos gonds.

J'allais bien. Mais si tu continues, ça va vite changer.

ET BIEN NE DIS RIEN ALORS !

Ouais, ben tu n'es pas à ma place justement.

Ah. Parce que ça va être de ma faute maintenant ?

Peut être mais j'en ai envie, en fait.

Et toi ? Toujours débile ?

Et moi, c'est cette semaine que j'ai ma bronchite.

HAHAHA. Répète un peu pour voir.

Un, Deux. Voilà, tu m'as énervé(e).

...

