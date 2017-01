Virgin Tonic : Ces petites habitudes qu'on a tous au supermarché !

Pour la nouvelle année, Intermarché a transmis des voeux pas comme les autres à ses clients ! Ils remercient avec humour tous ceux qui arrivent à la fermeture mais qui "promis, en ont que pour une seconde", ceux qui ont encore oublié le jeton de leur chariot, ceux qui éclatent un pack de yaourts par terre et qui partent en courant... Et vous, quel est le truc que vous faîtes tout le temps en allant faire vos courses ? C'est parti pour un top de ces habitudes de supermarché ! Sachez d'ailleurs que les emballages alimentaires écologiques et comestibles, c'est pour bientôt.

Mais au final se retrouver coincé derrière celui qui trouve plus sa monnaie...