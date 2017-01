Virgin Tonic : Ces parents qui font honte à leurs enfants sur Facebook

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle de Facebook et des parents. Si votre maman est sur Facebook, alors vous déjà vécu ce moment gênant où elle poste une photo de vous enfant. Et encore, on ne vous parle pas des célibataires qui se retrouvent presque avec une annonce matrimoniale spécialement écrite pour eux. Bref, les parents et les réseaux sociaux, c'est pas toujours la meilleure combinaison. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seuls !

Selon un sondage signé Caber Skylab, près de 21% des parents font honte à leurs enfants sur Facebook. Alors le mieux que l'on puisse vous conseiller, c'est de contrôler vos posts (ce que maman ne voit pas ne peut pas lui faire de mal), de vous créer un fake compte (peut-être un peu extrême) ou bien de vivre avec. Et en parlant de Facebook,saviez-vus qu'il y avait un utilisateur que vous ne pouviez pas bloquer ?