Virgin Tonic : Ces moments où l'on se sent trop fier de nous !

Courir et attraper le bus à la dernière seconde, ouvrir un bocal de confiture du premier coup ou réparer enfin cette chaise que vous devez faire depuis 6 mois, voici le top des moments où l'on se sent fier de soi #JeSuisFierDeMoiQuand. Sinon, on parlait aussi dans Virgin Tonic de ces morceaux qui donnent des frissons à tous les coups ! Et vous, quand-est-ce que vous vous sentez fier de vous ?