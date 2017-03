Virgin Tonic : Ces moments où l'on sait qu'on a (un peu) trop bu

Le hashtag du jour risque de beaucoup vous parler ! #JeSaisQueJaiUnPeuTropBuQuand, c'est sur tous ces moments où l'on sait qu'on a un peu abusé de la boisson... Oui, parce que quand on n'arrive plus à prononcer certains mots, qu'on écrit des textos qui n'ont plus aucun sens ou qu'on a plus aucune gêne pour danser, ça ne sent plus très bon ! Rien à voir avec ces moments où l'on se sent trop fier de soi.