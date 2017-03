Virgin Tonic : Ces français qui n'ont eu qu'un seul partenaire sexuel

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle amour et relations. Même si nous vivons dans un monde régi par Tinder et les sites de rencontre, il existe encore des couples solides, des couples qui vivent ensemble depuis des années. Si vous avez du mal à y croire, sachez qu'un sondage vient confirmer que le véritable amour existe encore ! En fait, près de 20% des français n'ont eu qu'un seul partenaire sexuel dans leur vie et ils en sont fiers.

Bien sûr, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Par exemple, il est normal pour une personne plus jeune de n'avoir connu qu'un seul partenaire : ce n'est qu'une question de temps avant que les expériences ne se multiplient. Par contre, il existe des couples qui se sont connus au collège ou au lycée et qui aujourd'hui sont toujours très heureux (notez que les parents de Camille sont mariés depuis 40 ans !). Si vous faîtes le calcul, près d'un français sur cinq n'aura connu qu'un seul partenaire. De quoi nous redonner un peu d'espoir.