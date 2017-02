Virgin Tonic : Ces français qui déclarent ne pas vouloir d'enfants

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle enfants ! Alors que certains français ne vivent que pour devenir parents, d'autres ne veulent pas d'enfants. Selon un sondage, près de 5% des français déclareraient ne pas en vouloir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils estiment que devenir parents les empêcherait de vivre leur vie pleinement. C'est sûr que quand un enfant débarque dans une vie, cela remet beaucoup de choses en question : fini les soirées en boîte jusqu'à six heures du matin et les grasses matinées ! Par contre, vous passerez vos nuits à tenter de calmer vos bambins (et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une chanson pour rendre les bébés heureux et pour vous simplifier la vie).

Notez que le film Friends With Kids traite de ce sujet : Jules et son meilleur ami voient leur entourage crouler sous les responsabilités parentales et parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur vie de jeunes adultes, ils décident de faire un enfant ensemble. Adam Scott y est parfait et si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille ! Qui sait, peut-être aurez vous envie de devenir parents après ça ?