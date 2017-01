Virgin Tonic : Ce réveil vous lève et vous fait votre café !

Cette news va plaire à un grand nombre d'entre vous quand on sait que 18 % des hommes boivent plus de 3 tasses de café par jour. Ce matin, Camille Combal et l'équipe du Virgin Tonic nous ont fait rêver après le réveil en nous apprenant qu'il existe un réveil qui s'occupe de vous lever le matin, mais qui, dans la foulée, vous prépare un café ! Barisieur, qui ne représentait qu'un projet sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, est sur le point de devenir un produit bien réel, regardez !

Son fonctionnement est assez simple : un peu avant l'heure du réveil, Barisieur s'occupe de faire chauffer de l'eau dans le but d'infuser du café moulu, (ou du thé). L'odeur permet alors à à l'utilisateur de se réveiller et ainsi d'apprécier son réveil souvent difficile avec une bonne tasse de thé ou de café. Avec ça, les lundis n'auront plus la même saveur !