Virgin Tonic : Camille et toute l'équipe répondent à vos question en facebook live (replay)

Parce que l'équipe du Virgin Tonic est toujours plus proche de vous, Camille et les autres vous ont donné rendez-vous pour un Facebook live pas plus tard qu'hier. Au programme de cette courte vidéo, du rire, des anecdotes et de la bonne humeur ! Aussi, c'était l'occasion de "rencontrer" Myriam, parfaite remplaçante de Laure. Si vous avez manqué le rendez-vous, on a le replay.

Vous le savez, le 8 mars marquait la journée internationale de la femme. Du coup, les membres de l'équipe nous ont raconté leurs histoires les plus mignonnes. Vous serez ravis d'apprendre que Nico du Bureau a roulé de nuit pour se pointer chez sa petite amie après une dispute ! Ca sonnait peut-être mignon à l'époque mais à en juger par les rires, ça a mal vieilli ! Vous étiez nombreux à suivre ce live hors du commun et la bonne nouvelle, c'est que vous retrouverez l'équipe au complet dès demain de 06h à 10h !