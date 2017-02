Virgin Tonic : Camille Combal vous fait gagner tous les jours 1 an de loyer à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 du 27/02 au 3/03

Du 27 février au 3 mars, vous avez tout intérêt à rester branchés sur Virgin Radio, la semaine risque d’être très très mouvementée. Oubliez les fins de mois difficiles, votre animateur fétiche Camille Combal s’apprête à offrir une année entière de loyer aux auditeurs de Virgin Radio, il vous suffira d’écouter la matinale Virgin Tonic tous les matins du 27/02 au 3/03. Prêts à voir votre vie complètement bouleversée ? Tous les jours durant cette semaine exceptionnelle, 4 fois 1 an de loyer seront à gagner à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20, ne manquez pas l’appel que Camille et toute l’équipe de la matinale pourraient vous passer. Pour participer à ce jeu incroyable, suivez nos instructions ci-dessous !

Pour vous inscrire et peut-être ne plus payer de loyer jusqu’en avril 2018, c’est très simple. À partir du vendredi 6 février à 6h et ce jusqu’au 3 mars à 9h10, il vous faudra envoyer autant de fois que vous voulez/pouvez LOYER au 71213 (2x0,65 cts + coût d’un sms) Vous serez alors peut-être tirés au sort et recevrez l’appel en or qui vous fera gagner toute une année de loyer offert par Virgin Radio ! Réagissez dès maintenant à cette semaine de jeu exceptionnelle via le hashtag #CamilleOffreMoi1anDeLoyer, bonne chance à tous ! Le règlement est à consulter : ici !