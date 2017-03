Virgin Tonic : Camille Combal a offert 199 004 euros de loyer cette semaine

On vient de vivre une semaine plutôt exceptionnelle sur Virgin Radio… Lors de ces cinq derniers jours, Camille Combal et toute la joyeuse équipe de Virgin Tonic vous proposait de participer à un jeu complètement dingue, et a fait gagner 4 fois un an de loyer tous les matins à ses auditeurs. Oui, vous avez bien lu, douze mois de loyer tout frais payés par votre radio préférée. Vous avez participé en nombre à ce concours, et vingt auditeurs très très chanceux ont été tirés au sort, ont été appelés par la petite bande et sont repartis avec un gros chèque. En tout ce ne sont pas moins de 199 004 euros qui ont été offerts durant toute cette semaine complètement dingue, à revivre ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Lundi 27 février : Pour la première matinée de cette opération exceptionnelle, Jonathan, Cristelle, Josiane et Sylvain ont vu leur semaine commencer en beauté en remportant respectivement un chèque de 5496 euros, 10 400 euros, 6321 euros et 7872 euros chacun. C’était la folie dans les studios !

Mardi 28 février : La deuxième émission des 4 fois un an de loyer n’a pas été de tout repos non plus. Emilie a gagné un chèque de 8400 euros, Francis de 11 940 euros, Coralie de 7560 euros et Nathalie de 16 060 euros. Mais que vont-ils faire de tout cet argent économisé ? Bravo encore à tous les quatre !

Mercredi 1er mars : Jamais deux sans trois, le troisième round de la semaine spéciale loyer de Virgin Tonic a été tout aussi mouvementé, et ce sont Lydie (8496 euros), Julien (11 000 euros), Pauline (9192 euros) et Jérémy (12 204 euros) qui étaient les grands gagnants de la matinée !

Jeudi 2 mars : C’était presque la fin des 4 fois un an de loyer de Virgin Tonic, Alain & Lucie, Odile, Céline et Mélissa ont gagné un an de loyer. Freddo a dû signer des chèques de 11 400, 7860, 9084 et 8000 euros pour les auditeurs, et il l’a fait avec grand plaisir !

Vendredi 3 mars : Pour la dernière émission des 4 fois un an de loyer de Virgin Tonic, toutes les bonnes choses ont une fin, Stéphanie (14 400 euros), Yoann (15 348 euros), Thomas (7680 euros) et Marco (9726 euros et 48 centimes) sont tous repartis avec un très beau chèque qui devait leur assurer une jolie sécurité financière pour l’année à venir…