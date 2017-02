Virgin Tonic : C'est pas glorieux ! 4 Français sur 10 font ça quand ils prêtent leur voiture...

On en parle ce matin, voici une info qui correspond bien à la phrase du jour des petites crasses entre potes #EtCaSeDitAmi ! En effet, Camille Combal nous apprend dans Virgin Tonic, en plus du top 3 des objets qu'on garde mais dont on se sert JAMAIS, que 40% des Français vérifient qu'il ne manque rien dans leur voiture après avoir l'avoir prêtée à des amis... Pas brillant, non ? Comme quoi, la confiance entre potes a visiblement ses limites pour 4 personnes sur 10 !