Virgin Tonic : Bonne nouvelle, les distributeurs de champagne existent !

Vous aimez le champagne ? Alors ce nouveau distributeur Moët & Chandon devrait vous plaire. Après les distributeurs de boissons, les distributeurs de nourriture ou même de cosmétiques à Gare de Lyon, c'est au tour du champagne de se rendre accessible. Pour croiser l'un de ces fameux distributeurs, il faut se rendre au Sky Bar du Mandarin Hotel (à Las Vegas). Bien sûr, la machine ne vous donne un pas magnum : les bouteilles distribuées contiennent toutes un verre et demi.

Our video made it on #abc #10tvnewssandiego! Go #motomototravel! #champagnevendingmachine #moet #travelgram #lasvegas Thanks @abc10news! Une publication partagée par Moto Moto Travel (@motomototravel) le 17 Févr. 2017 à 16h53 PST

Parce qu'il s'agit de champagne, les plus perplexes pourraient déjà imaginer les bouteilles être secouées dans tous les sens. Mais fort heureusement, tout a été pensé : les bouteilles qui arrivent dans les mains des consommateurs ne sont pas secouées, ce qui veut dire qu'il n'y aucun risque d'explosion ou d'éclaboussure. Selon Sputniknews, chaque machine contient 350 bouteilles et ces dernières sont incrustées de cristaux Swarovski (rien que ça). Pour en avoir une, il faut débourser 20 dollars et parce qu'aux Etats-Unis on ne plaisante pas avec l'alcool, un jeton est nécessaire pour prouver que vous êtes bien en âge d'en consommer. Verra t-il ce type de distributeur chez nous ? Pourquoi pas ! Après le distributeur de Big Macs, on ne pouvait pas rêver mieux.