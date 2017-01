Virgin Tonic : Bill Gates et Disney dans les news pour briller à la machine à café !

Parce que dans le Virgin Tonic, on aime vous donner des petites infos pour parfaire votre culture générale, nous étions ravis de vous apprendre que les roux représentaient près de 1% de la population. Aujourd'hui, il sera question de Bill Gates et de Disney. Saviez vous que Bill Gates était plus riche que 140 pays ? On savait qu'il était l'un des hommes les plus riches du monde (pour ne pas dire le plus riche) mais comparé à des pays, ça fait tout de suite plus important. Après, il fait partir des personnalités qui donnent le plus et ça, c'est non négligeable !

Aussi, nous avons une news pour les fans de Disney. Comme c'est le cas dans les Simpson, la voix américaine de Mickey serait Mickey à la voix américaine de Minnie. On ne sait pasquels surnoms amoureux ils se donnent, ni même si ces derniers sont dans le top européen mais visiblement, la réalité et la fiction se rejoignent. Voilà qui devrait vous aider à briller aujourd'hui !