Virgin Tonic : Barack Obama sera le nouveau voisin de... la fille de Donald Trump !

La présidence de Barack Obama prendra fin d'ici quelques jours et comme n'importe quel président sortant avant lui, il se verra obligé de quitter la maison banche. Barack Obama et sa famille vont donc bientôt déménager pour mieux aller s'installer dans une banlieue chic de Washington. Jusque là, tout va bien. Mais il n'avait pas prévu qu'il aurait pour voisine la fille de Donald Trump.

Non, ce n'est pas une blague. La fille du milliardaire élu président en novembre dernier vient d'acheter la maison voisine... on imagine l'ambiance pendant la fête des voisins. Sur une note plus positive, Barack Obama s'occupe actuellement de préparer son "pot de départ" de la Maison Banche et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa liste d'invités est prestigieuse : Jay-Z et Beyoncé, Bradley Cooper, George Lucas, J.J Abrams... pour ne citer qu'eux. D'un coup, on aimerait bien être invités !

