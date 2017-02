Virgin Tonic : Avant de se marier, on tombe 7 fois amoureux dans sa vie

On cherche pendant des années la personne qui partagera notre vie, qui sera là dans les bons et les mauvais moments. Parfois on tombe amoureux ou on croit l'être puis on se rend compte que les choses vont mal, d'autres fois on a la chance de tomber sur la bonne personne assez rapidement. Quand il est en couple, un homme change 25% de ses habitudes par amour et les femmes seraient également prêtes à beaucoup de choses pour leur chéri. Si vous n'avez pas encore la bague au doigt malgré que vous soyez tombé amoureux à plusieurs reprises pas de panique. En moyenne on tombe 7 fois amoureux dans sa vie avant de se marier.

Tomber 7 fois amoureux avant de se marier ?

En effet, avant de prononcer le oui fatidique, une personne tombe en moyenne 7 fois amoureuse au cours de sa vie. Evidemment cela n'est pas le cas pour tout le monde et il ne faut pas se braquer sur cette information mais la pendre avec des pincettes. Selon une étude, hommes et femmes confondus seraient tombés en moyenne 7 fois amoureux auparavant avant de trouver celle ou celui à qui ils ont dit oui. Cependant si vous êtes encore célibataire, nous avons le top 3 des endroits pour faire des rencontres et peut-être faire connaissance de la perle rare.