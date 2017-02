Virgin Tonic : Arrêtez tout ! La banane revient à la mode

Une info mode Glamour à ne pas laisser passer ! La banane, l'accessoire réservé jadis aux touristes et à la cour de récré, ferait un grand retour sur les podiums... Alexander Wang de Balenciaga, et Humberto Leon et Carol Lim de Kenzo ont déjà dévoilé leur version tandis que les filles les plus fashion de la planète en seraient folles... Mais est-ce qu'on peut vraiment se jeter dessus sans passer pour un ringard ? Dur à dire. Ok, la banane nouvelle génération n'a rien à voir avec celles que portent les touristes mais on va peut-être attendre un peu avant de se lancer... Sur Rihanna, très sensuelle dans le nouveau trailer de Bates Motel, ça passe mais sur nous, on est moins sûrs !

La banane est de retour !